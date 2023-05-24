На юге России устраняют последствия непогоды

В Адыгее и Краснодарском крае выпал крупный град

Вооружившись камерами, жители Ставрополя документируют проделки бушующей стихии. Только за ночь здесь выпало больше месячной нормы осадков. Под град и раскаты грома городские улицы заполнили потоки воды. Бушующий ураганный ветер валил деревья и метал в воздухе конструкции.

Объявив штормовое предупреждение на ближайшие двое суток, в местном МЧС обратились к пешеходам и водителям с просьбой быть осторожнее. Подтопления в некоторых районах привели к ухудшению дорожно-транспортной обстановки.

Экстренное предупреждение из-за погодных условий было объявлено также на Северном Кавказе и в Краснодарском крае. Однако к тому, что огороды и улицы курортных городов засыплет град размером в человеческую ладонь, жители явно оказались не готовы.

Местные аграрии бьют тревогу: Краснодарский край этим летом рискует остаться без урожая винограда и других садово-ягодных культур. Для спасения сельхозкультур метеорологи рекомендуют местным властям использовать разгон облаков с примением антиградовых установок. Поскольку, по их прогнозам, ливни в регионе в ближайшее время не прекратятся. Между тем непогода продвигается к Ростовской и Волгоградской областям - там тоже обещают ливни с грозой и градом. Дождливо будет и в столице. Осадки здесь прекратятся не раньше выходных.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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