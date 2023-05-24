На Красной площади пройдет концерт по случаю Дня славянской культуры

Зрители смогут услышать русские народные и православные песнопения

Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Президент отметил символичность праздника, выпавшую на День славянской письменности и культуры, который отмечают сегодня, передает "ТВ Центр".

Утром представители духовенства возложили цветы к памятнику святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Просветители и христианские проповедники - они создали первый славянский алфавит.

По традиции центром дальнейших гуляний станет Красная площадь, на которой пройдет большой концерт. Зрители смогут услышать русские народные и православные песнопения, а также фрагменты из симфонических произведений отечественных композиторов.

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