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Путин выразил уверенность в формировании более справедливого мира

10:20
  • среда
  • 24 мая 2023

Президент обратился к участникам встречи высоких представителей по вопросам безопасности

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Он подчеркнул, что их обмен опытом и оценками доказал свою востребованность, содействовал решению ключевых вопросов обеспечения глобальной и региональной безопасности, стратегической стабильности.
Лавров: многополярность – это веление времени

Глава государства напомнил, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. Это непосредственно связано со стремлением отдельных государств и объединений удержать свое доминирование и навязать собственные правила, полностью игнорируя суверенитет и национальные интересы, традиции других стран.

Путин выразил уверенность в том, что "сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин указывал, что Россия – один из суверенных, самобытных центров многополярного мира, это страна-цивилизация.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Соединенные Штаты долгое время реализуют стратегический курс на противодействие объективному формированию многополярного мира, сохранение своей гегемонии, подчинение своей воле всех и вся. Украину же при этом используют "как послушный инструмент".

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