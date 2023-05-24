Москвичей предупредили о начале сезона ураганов

В ближайшие несколько дней опасности ураганов нет

В конце мая — начале июня в столичном регионе чаще всего случаются шквалистые ветры и ураганы. Об этом в среду, 24 мая, рассказал заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

Климатолог отметил, что именно в этот период отмечается наиболее сильный температурный контраст между северными морями и европейской частью России. По этой причине в случае холодных вторжений возникают сильные порывистые ветры и шквалы.

Пока погода в Москве дождливая и сильной жары не было, в ближайшие несколько дней опасности ураганов нет. Семенов пояснил, что обычно ураганы следует ожидать после периода жаркой погоды, когда воздух наполняется влагой, сообщает АГН "Москва".

Ранее в центре погоды "Фобос" предупредили жителей столичного региона, что до конца рабочей недели в столичном регионе сохранится теплая погода, а в выходные холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры воздуха. В субботу столбики термометров поднимутся лишь до 17-19 градусов тепла, в воскресенье станет еще холоднее — не более плюс 15 градусов. В ночь на понедельник похолодает до 5-7 градусов.

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