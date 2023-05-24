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Гладков рассказал о неспокойной ночи в Белгородской области

10:37
  • среда
  • 24 мая 2023

Регион атаковали БПЛА

В Белгородской области в минувшую ночь отразили массированную атаку беспилотников.
Власти Белгородской области отменили режим КТО

Об этом в среду, 24 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, но есть повреждения строений и автомобилей в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе.

Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились <…> Самое главное, что пострадавших нет совсем", - написал он в своем telegram-канале.

Атаке украинских БПЛА также подвергся поселок Томаровка Яковлевского городского округа. Повреждены два административных здания. Помимо этого, с беспилотника было сброшено взрывное устройство в Новой Таволжанке, оно не сдетонировало, уточнил Гладков.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Через сутки Минобороны России заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Уничтожены более 70 боевиков.

По последним данным, в результате атаки ДРГ погиб один человек, пострадали 13. Трое лежат в реанимации. Возбуждено уголовное дело по шести статьям.

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