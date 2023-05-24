Лавров: Запад считает Россию и Китай экзистенциальной угрозой

Москва и Пекин укрепляют сотрудничество

Запад продемонстрировал, что рассматривает Россию и Китай в качестве стратегических противников. Такое заявление сделал в среду, 24 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский министр сделал такой вывод из прошедшего в Японии саммита "Большой семерки" (G7). Судя по прозвучавшим на нем заявлениям, "Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию", сообщает РИА Новости.

Комментарий главы МИД России последовал за рабочим визитом председателя правительства России Михаила Мишустина в Китай, где был подписан целый ряд документов о сотрудничестве.

Российский премьер подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне. Они характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усиливающейся турбулентностью на международной арене и незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада.

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