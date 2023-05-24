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Собянин: Центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет

10:48
  • среда
  • 24 мая 2023

Учебные центры есть на всех крупных предприятиях городского хозяйства столицы

Центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, "Мосводоканал", - это крупнейшая водная компания страны.

Обучение в центре компании проходят все новые сотрудники, а опытные мастера повышают квалификацию. Подобные учебные центры есть на всех крупных предприятиях городского хозяйства Москвы.

"Например, в учебном центре ПАО "МОЭК" - больше 80 программ для сотрудников. В том числе по работе с ИТ-технологиями, которые активно внедряются на предприятии. К современным датчикам, тепловизорам, смарт-технологиям нужен особый подход", - отметил мэр.

Одна из самых почетных профессий в городском хозяйстве - сварщик. Мосгаз уделяет особое внимание их подготовке.

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