Собянин: Центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет

Учебные центры есть на всех крупных предприятиях городского хозяйства столицы

Центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, "Мосводоканал", - это крупнейшая водная компания страны.

Обучение в центре компании проходят все новые сотрудники, а опытные мастера повышают квалификацию. Подобные учебные центры есть на всех крупных предприятиях городского хозяйства Москвы.

"Например, в учебном центре ПАО "МОЭК" - больше 80 программ для сотрудников. В том числе по работе с ИТ-технологиями, которые активно внедряются на предприятии. К современным датчикам, тепловизорам, смарт-технологиям нужен особый подход", - отметил мэр.

Одна из самых почетных профессий в городском хозяйстве - сварщик. Мосгаз уделяет особое внимание их подготовке.

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