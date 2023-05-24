Мишустин рассказал о гордости российской молодежи за свою страну

Политик пообщался со студентами в пекинском Университете Цинхуа

В России абсолютное большинство молодежи гордится своей страной. Такое заявление в среду, 24 мая, сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Во время общения со студентами в пекинском Университете Цинхуа политик подчеркнул, что молодые россияне гордятся "своей культурой, богатыми историческими корнями, нашими завоеваниями, нашей наукой".

Студенты рассказали Мишустину, что хотели бы в будущем работать в России или в Китае, "летать туда-сюда будем". В ответ премьер-министр заявил, что тогда они станут "нашими послами доброй воли" — именно такие молодые люди могут рассказывать о России в другой стране, о ее ценностях, о себе и своих семьях, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что именно воспитание нового поколения является основой суверенитета России. Запрос на самодостаточность и на суверенитет формируется в сфере образования и культуры, которые неразрывно связаны с традициями и историей народов России, отметил президент.

При этом замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал необходимым, чтобы молодые россияне со школы понимали суть истории России, ее традиции и устои. Он заявил, что патриотический контент должен быть интересным, а не скучным, чтобы завлечь молодое поколение.

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