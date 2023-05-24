Инженер оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержан за госизмену

Он сотрудничал с ГУР Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Ростове-на-Дону инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как заявили в спецслужбе, мужчина сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, передавал данные о расположении предприятий ОПК, средств противовоздушной обороны (ПВО) и личного состава российских Вооруженных сил.

Информация передавалась сотруднику ГУР через мессенджер с февраля по апрель 2023 года. Возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа, отметили в ЦОС ФСБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"