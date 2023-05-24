Нарышкин назвал дьявола "старым приятелем" Лондона и Вашингтона

Лондону и Вашингтону следует заняться внутренними проблемами

Великобритании и США стоит заняться внутренними вопросами, а лучше убираться к их "старому приятелю, к дьяволу".

Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя деятельность Лондона и Вашингтона на Ближнем Востоке.

"Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А еще лучше убираться к их старому приятелю – к дьяволу", - заявил он на международной встрече по безопасности в Подмосковье (цитата по РИА Новости).

В частности, Великобританию и США не устраивает достигнутое в марте при посредничестве Китая соглашение между Саудовской Аравией и Ираном. Они хотят всячески дискредитировать посредническую роль Пекина. Однако, по словам Нарышкина, в новых геополитических реалиях это практически невозможно.

Ранее Нарышкин назвал Польшу "гиеной Европы". Сегодняшняя Варшава копирует политику Юзефа Пилсудского, конфликтуя со всеми соседями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"