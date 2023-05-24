Крымский мост открыли после учений

Движение временно останавливали

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено после остановки в среду, 24 мая, из-за учений. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Тамань".

Глава Республики Крым Сергей Аксенов утром среды рассказал, что Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Он призвал доверять информации только из проверенных источников и игнорировать фейки.

В 11:00 движение автомобильного транспорта на участке а/д А-290 Новороссийск-Керчь км 141+018 — км 160+048 (транспортный переход через Керченский пролив) возобновлено в штатном режиме, сообщает "Интерфакс".

Ранее в России отметили пятилетие со дня открытия Крымского моста. Его строительство стало одним из ключевых событий новейшей истории, символом воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Кроме поездов, каждые сутки по важнейшей транспортной артерии страны проезжают около 40 тысяч автомобилей.

В октябре 2022 года киевский режим предпринял попытку лишить Россию Крымского моста, организовав на нем теракт. Однако строители и железнодорожники в кратчайшие сроки сумели восстановить поврежденные участки. 15 мая в Москве наградили тех, кто напряженно работал для этого, а также машиниста поезда и членов локомотивной бригады, которые после подрыва моста отсоединили горящие вагоны и увели тепловоз на безопасное расстояние.

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