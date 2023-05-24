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Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина

11:59
  • среда
  • 24 мая 2023

Лидеры России и КНР встречались в марте в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встрече с лидером Китая Си Цзиньпином передал ему привет от президента России Владимира Путина.

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Мишустин рассказал Си Цзиньпину, что Путин "с большой теплотой вспоминает переговоры с вами, которые прошли в марте в Москве". Этот визит председателя КНР в Россию "открыл новую эпоху в развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, связывающих Россию и Китай".

Российский политик также выразил уверенность в том, что Россия и Китай дадут решительный отпор опасным устремлениям коллективного Запада сохранить глобальное доминирование и создадут благоприятные условия для уверенного продвижения вперед, к общим стратегическим целям, цитирует премьер-министра РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что "Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию".

Москва и Пекин продолжают укреплять партнерские отношения, развивая сотрудничество в различных областях. Мишустин ранее рассказал, что в первом квартале 2023 года Россия и Китай нарастили товарооборот уже на четверть, примерно до 52 млрд долларов. Он выразил уверенность в достижимости целевого показателя в 200 млрд долларов по итогам 2023 года.

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