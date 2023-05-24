Минобрнауки рассказало об изменении приемной кампании в вузах

Глава ведомства раскрыл подробности

Приемная кампания в высшие учебные заведения России в 2023 году будет отличаться, "всегда появляются какие-то нюансы". Об этом в среду, 24 мая, рассказал российский министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

Отличительной особенностью предстоящего приема в вузы Фальков назвал то, что способ электронной подачи документов будет превалирующим. В России усовершенствовали систему суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг.

В Минобрнауки рассчитывают, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом, цитирует главу ведомства РИА Новости.

В стране продолжается формирование суверенной образовательной системы, эту работу осуществляют на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов. 12 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране пилотного проекта по изменению уровней высшего образования. Реализация этого пилотного проекта будет производиться в следующих, 2023/2024-м и 2025/26-м, учебных годах.

Валерий Фальков сообщал, что в России планируется переработать перечни специальностей высшего образования в ближайшее время. По словам главы Минобрнауки, перечень нуждается в переосмыслении и пересмотре, поскольку был создан еще в 2012 году. Переработка, как уточнил Фальков, затронет образовательные программы базового и специализированного высшего образования.

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