ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобрнауки рассказало об изменении приемной кампании в вузах

12:20
  • среда
  • 24 мая 2023

Глава ведомства раскрыл подробности

Приемная кампания в высшие учебные заведения России в 2023 году будет отличаться, "всегда появляются какие-то нюансы". Об этом в среду, 24 мая, рассказал российский министр высшего образования и науки Валерий Фальков.
Россия перейдет на новую систему образования с 2025 года: что о ней известно

Отличительной особенностью предстоящего приема в вузы Фальков назвал то, что способ электронной подачи документов будет превалирующим. В России усовершенствовали систему суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг.

В Минобрнауки рассчитывают, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом, цитирует главу ведомства РИА Новости.

В стране продолжается формирование суверенной образовательной системы, эту работу осуществляют на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов. 12 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране пилотного проекта по изменению уровней высшего образования. Реализация этого пилотного проекта будет производиться в следующих, 2023/2024-м и 2025/26-м, учебных годах.

Валерий Фальков сообщал, что в России планируется переработать перечни специальностей высшего образования в ближайшее время. По словам главы Минобрнауки, перечень нуждается в переосмыслении и пересмотре, поскольку был создан еще в 2012 году. Переработка, как уточнил Фальков, затронет образовательные программы базового и специализированного высшего образования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Работа приемной комиссии в вузе
Работа приемной комиссии в вузе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.