Это грозит экономике Грузии полным разрушением

Если Грузия примкнет к антироссийским санкциям, поддавшись на уговоры Запада, это нанесет урон национальным интересам страны и разрушит ее экономику. С таким предупреждением в среду, 24 мая, выступил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Политик напомнил, что среднегодовой торговый оборот между Россией и Грузией составляет около 1 млрд долларов, такого уровня страны Евросоюза достигают в торговле с Россией за несколько дней. Тбилиси не может себе позволить отказаться от торговых отношений с Россией.

При этом Гарибашвили указал, что Грузия в соответствии с требованиями Запада придерживается финансовых санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее призвал Грузию поддерживать санкции против России в сфере авиасообщения и не пускать российские самолеты на свою территорию. Однако чиновник не делал заявлений относительно того, как скажется возобновление прямых рейсов между Россией и Грузией на перспективах Грузии вступить в ЕС.

В Госдепартаменте заявляли, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией является предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран.

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