Названа главная проблема российской промышленности

Это не санкции

Ключевая проблема российской промышленности – это дефицит кадров, а не санкции.

Такое мнение выразил первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков на Евразийском экономическом форуме. В стране имеются и инвестиционные ресурсы, и технологические компетенции. Изолировать Россию в логистическом плане от глобальных поставщиков практически невозможно.

"А вот кадровый потенциал, люди как носители проектов, люди как управленцы и люди как рабочие руки, — это на самом деле ключевое", - заметил Осьмаков (цитата по РБК).

Для решения кадровой проблемы в России предстоит очень многое сделать, добавил первый замминистра.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что наша страна может перейти к новой модели развития промышленности в 2023 году. Переход связан с беспрецедентными санкциями и уходом иностранных производителей техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"