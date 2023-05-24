Собянин рассказал о возможностях бесплатной диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва"

В павильонах можно бесплатно пройти более 11 исследований

Почти 20 тысяч горожан прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва" с начала работы объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В павильонах "Здоровая Москва" можно выполнить больше 11 исследований, которые помогут своевременно выявить заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарный диабет и другие.

По словам Собянина, для того, чтобы пройти обследование в павильоне, нужно заполнить анкету с помощью информационных киосков или онлайн в электронной медицинской карте. Благодаря анкетным данным у врачей будет необходимая информация, чтобы оценить факторы риска развития хронических заболеваний".

Обследоваться могут все желающие с 18 лет, прикрепленные к городским поликлиникам. С собой нужно взять московский полис ОМС и документ, удостоверяющий личность. Павильоны "Здоровой Москвы" открыты каждый день с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных.

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