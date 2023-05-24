Услуги появятся на сайте мэра

Госуслуги в сфере строительства с помощью цифровых паспортов начнут оказывать до конца года.

Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. К сегодняшнему дню сформирован реестр из более чем 43 тысяч цифровых паспортов планируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию объектов.

До конца года появятся уникальные идентификационные номера в процессы предоставления услуг в сфере строительства. Они сократят время заполнения заявлений и сроки рассмотрения. Учет заявлений будет автоматизирован.

Цифровые паспорта и УИН уже эффективно применяются при планировании и проведении закупок на проектирование и строительство объектов городского заказа, отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Благодаря данным, которые поступают в режиме реального времени из городских и федеральных систем, осуществляется постоянный мониторинг за ходом строительства и ввода в эксплуатацию объектов на территории города", - отметил он.

К осени 2023 года на сайте мэра запустят две модернизированные услуги - подача извещения о начале СМР и подача уведомления о проведении земляных работ в целях применения упрощенного порядка прохождения процедуры при строительстве/реконструкции объектов промышленно-производственного назначения.

Помимо этого, в проработке находится план технической реализации и модернизации услуги по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, добавил Левкин.

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