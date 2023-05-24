Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

Россия продолжает спецоперацию

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, дом 5, строение 1 рассказали журналистам о своей мотивации отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Один из пришедших сообщил, что сам в прошлом военный, вышел на пенсию, год был "на гражданке". Однако в свете последних событий "решил снова поработать на своей бывшей работе". По словам мужчины, в его семье к такому решению отнеслись "абсолютно положительно".

Другой мужчина, пришедший на пункт, рассказал, что в прошлом служил в полиции, вышел на пенсию. Однако "почувствовал, что нужно двигаться дальше, поэтому пришел сюда". Его коллеги по работе уже пошли добровольцами и служат в Донецкой народной республике, "мы поддерживаем связь, соответственно, хочу к ним".

Третий кандидат отметил, что "долго думал, решил пойти (на службу по контракту), потому что мои друзья там". Кроме того, "есть хорошие выплаты и соцпакет, для семьи, все это очень полезно".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что с января 2023 года в Вооруженные силы России для службы по контракту и в составе добровольных формирований приняли свыше 117 400 человек. Политик подчеркнул, что работа по доукомплектованию российской армии по поручению главы государства продолжается, "из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы".

Медведев также указывал, что необходимо сосредоточиться на эффективных решениях и эффективных практиках, которые помогут доукомплектованию российской армии военнослужащими по контракту.

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