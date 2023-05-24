Минск предложил площадку для переговоров по Украине

Переговорный процесс прервался в апреле 2022 года из-за Киева

Белоруссия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине. Такое заявление сделал в среду, 24 мая, госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

Политик подчеркнул, что Минск уже делает и в дальнейшем готов сделать все для мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сторонам конфликта на Украине заключить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск, переброски живой силы и боеприпасов, чтобы было "мертво, замерли". При этом политик заявил, что если Запад в очередной раз попытается использовать паузу для усиления своих позиций, "обманом, как это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта".

Кремль слышал предложение Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине, но для России в этом контексте ничего не меняется, спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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