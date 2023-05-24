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Кремль не увидел тенденцию в последних делах о госизмене

13:41
  • среда
  • 24 мая 2023

Спецслужбы выполняют важную работу

В Кремле призвали не делать выводов о "тенденциях" по последним делам, возбужденных в России по факту госизмены.
Пожизненно: Путин подписал закон о наказании за госизмену

Российские спецслужбы выполняют свои функции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они (спецслужбы – прим. ред.) оберегают государственную тайну и контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрениями в измене родине, это очень важная работа, но она ведется постоянно, и здесь вряд ли можно сказать о каких-то тенденциях", - сообщил представитель Кремля (цитата по РИА Новости). 

На прошлой неделе стало известно, что по делу о госизмене арестовали трех ученых-аэродинамиков Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения РАН. Сегодня, 24 мая, ФСБ задержала инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ростове-на-Дону. Возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Такая мера наказания может быть применена к уличенным в шпионаже или выдаче сведений, составляющих государственную тайну.

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