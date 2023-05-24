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Опрокинувшаяся фура перекрыла несколько полос на МКАД

15:00
  • среда
  • 24 мая 2023

Пострадавших в ДТП нет

В Москве выясняют обстоятельства крупной аварии на МКАД. Недалеко от развязки с Дмитровским шоссе столкнулись легковушка и фура. От удара грузовик перевернулся и перекрыл сразу несколько полос, передает "ТВ Центр".

На кадрах с камеры наблюдения видно, что легковой автомобиль выехал из своего ряда и врезался в фуру - она перевернулась. А легковушку отбросило на дорожное ограждение.

Водители проезжавших мимо машин кинулись на помощь участникам ДТП, но, видимо, никто не пострадал - о пострадавших не сообщалось. Движение транспорта на этом участке было ограничено до глубокой ночи.

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