Опрокинувшаяся фура перекрыла несколько полос на МКАД

Пострадавших в ДТП нет

В Москве выясняют обстоятельства крупной аварии на МКАД. Недалеко от развязки с Дмитровским шоссе столкнулись легковушка и фура. От удара грузовик перевернулся и перекрыл сразу несколько полос, передает "ТВ Центр".

На кадрах с камеры наблюдения видно, что легковой автомобиль выехал из своего ряда и врезался в фуру - она перевернулась. А легковушку отбросило на дорожное ограждение.

Водители проезжавших мимо машин кинулись на помощь участникам ДТП, но, видимо, никто не пострадал - о пострадавших не сообщалось. Движение транспорта на этом участке было ограничено до глубокой ночи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"