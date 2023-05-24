Собянин: Реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в будущем году

Это будет одно из самых высокотехнологичных театральных зданий страны

Театр и кино под одной крышей. Это здание - памятник постсоветского конструктивизма. В 1945-м здесь обосновался Государственный театр киноактера. И за все эти годы в труппе состояло более 700 артистов. Здесь играли - и сияли - самые яркие звезды. Но вот самой площадкой никто никогда не занимался. За почти столетнюю историю здания капитальный ремонт в нем ни разу не проводился. Последние годы оно находилось уже в аварийном состоянии.

"В центре Москвы есть зоны, которые имеют карстовые провалы - то есть движение песочных масс. И данное здание на улице Поварской находится в зоне такой опасности. Мы - прежде чем приступить к разбору и демонтажу конструкций - почти полтора с лишним года делали усиление грунтов", - рассказал Роман Прусенков, заместитель генерального директора АО "ГК ЕКС".

Решение о необходимости комплексной реставрации театра принял мэр столицы Сергей Собянин. Строители пробурили 27 тысяч скважин общей длиной 40 километров. И закачали под фундамент здания спецраствор, чтобы усилить его. Выполнили гидроизоляцию, восстановили кладки несущих стен.

"Это одно из самых запущенных зданий было, в котором находиться было нельзя. Никита Сергеевич Михалков взял под свое крыло - вместе мы с ним создали новый проект нового театра. Это будет одно из самых высокотехнологичных театральных зданий нашей страны", - указал мэр.

"Это высокотехнологичная идея. Здесь будет голография - то есть то, чего нет сейчас негде. Для детских сказок - это просто невероятная совершенно возможность. А так как сцена выдвигается вперед далеко, то тут можно будет разместить еще и большой симфонический оркестр", - добавил Михалков.

За 100 лет театральное искусство и кинематограф ушли далеко вперед. Неважно, какое мероприятие будет проходить в этих обновленных стенах, - концерт симфонического оркестра или международный кинофестиваль. Все будет на высшем уровне.

Будет полностью переоснащена механизация сцены - как нижняя, так и верхняя. Что даст возможность уже сценографам абсолютно по-новому работать с пространством. Поэтому достаточно большие возможности будут с точки зрения видеоряда, проекционным оборудование будет полностью оснащен центр", - уточнил Игорь Попов, директор Центра театра и кино под руководством Н.С. Михалкова.

А вот в интерьерах сохранится история. В залах воссоздадут стиль конструктивизма. Те детали и элементы, которые возможно, - сохранят. Зрительскую зону отделают материалами из натурального дерева и камня. Первые постановки зрители увидят здесь уже в следующем году.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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