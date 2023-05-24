В Склифе разработали новый стент для пациентов с дыхательной недостаточностью

Устройство позволяет медикам проникать в каждый бронх по отдельности, при этом не перекрывая здоровый

В отделение эндоскопии и внутрипросветной хирургии НИИ Склифосовского 54-летний Геннадий попал в тяжелом состоянии. Настолько трудно было дышать, что уже не мог ходить. Рентгенография органов грудной клетки и КТ выявили критические изменения в бронхах левого легкого. Просветы в них оказались сужены до миллиметра.

"У пациента выявили стеноз главного нижнедолевого бронха слева и язычкового сегмента левого легкого. По сути это означает, что левое легкое практически не участвовало в акте дыхания", - объяснил Сурен Хачатрян, торакальный хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Чтобы восстановить функцию дыхательных путей, пациенту решили провести стентирование поврежденных участков бронхов. Процедура малотравматичная. Проводится обычно под контролем эндоскопа, через канал которого в суженный просвет и заводится металлический стент.

"У нас стент находится в сжатом состоянии внутри доставки. После того, как доставка зайдет за область сужения, мы это будем видеть визуально и на рентгене. После этого стент выйдет уже из сжатого состояния в анатомическое состояние", - рассказал Шамиль Басханов, врач-эндоскопист НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Стент, который специалисты предложили использовать, - инновационная разработка медучреждения, созданная совместно с предприятием из Южной Кореи. По сравнению с предшественниками у модели много преимуществ. Среди главных - перфорационные отверстия, позволяющие проникать воздуху, не перекрывая здоровые бронхи.

"Данный стент за счет своей жесткости и каркасности позволяет пациентам полностью восстановить проходимость дыхательных путей. И, таким образом, обеспечить им легкое дыхание полной грудью. А соответственно, пациенты могут спокойно проходить дальнейшее лечение в плане химио- и лучевой терапии", - отметил Юрий Тетерин, заведующий отделением эндоскопии и внутрипросветной хирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Благодаря новой модификации врачи также могут проникать в правый и левый бронх по отдельности, а не одновременно, как раньше. За час Геннадию установили сразу два стента. Еще несколько минут врачу-эндоскописту понадобилось, чтобы расширить их механически до нужного объема. С легкостью дышать и даже встать на ноги мужчина смог уже тем же вечером.

На следующий день инструментальные исследования подтвердили, что левое легкое больного полностью расправилось. А уровень сатурации соответствовал норме. После того, как инновационная модель пройдет весь цикл клинических испытаний, планируется наладить ее серийное производство. Тогда новый стент смогут использовать и другие клиники.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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