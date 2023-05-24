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В Москве подводят итоги учебного года

15:05
  • среда
  • 24 мая 2023

Началась реализация двух важных проектов для одиннадцатиклассников

Итоги учебного года подвели сегодня на специальной пресс-конференции. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, он прошел благополучно, но впереди - много работы, передает "ТВ Центр".

В этом году началась реализация двух важных проектов для одиннадцатиклассников. В феврале они начали по-новому готовиться к ЕГЭ. Непрофильные предметы заменили на практикумы. На них ученики подробно занимались заданиями, ожидающими их на выбранных экзаменах. Будет ли продолжена такая практика - станет ясно по итогам сдачи.

А вот другой проект уже стал популярным и точно будет использоваться дальше. 

"В этом году мы реализуем еще одну программу для 11 классников - программа психологической поддержки. Она включает в себя цикл лекций от известных психологов страны, специалистов по работе со стрессом для всех ребят. Лекции у нас проходят и онлайн, и оффлайн. На сегодняшний день прошло уже две лекции - встречи известных психологов с ребятами. Мы видим живой интерес. Только на двух встречах у нас было чуть меньше 2,5 тысячи ребят очно, и более 100 тысяч смотрели эти лекции в дистанционном формате. В ближайшее время будет еще две лекции", - объявила Ракова.

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