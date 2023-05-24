В Большом представят оперу Верди "Луиза Миллер"

В каждой арии - хрупкость и мимолетность человеческой жизни

Покупатели выбирают, продавцы консультируют - в магазине товаров для дома идет бойкая торговля. На фоне будничной картины Луиза принимает поздравления: от коллег, отца. И вот - все вокруг меркнет. Девушка раскрывает сердечную тайну - она влюблена. Отец радости не разделяет. Юноша не тот, за кого себя выдает. Значит, ждать беды.

"Луиза Миллер" - трагическая опера Джузеппе Верди, написанная по пьесе Шиллера "Коварство и любовь". Следуя за итальянским композитором, режиссер-постановщик Георгий Исаакян переносит героев оперы в современное пространство. И уже заранее поясняет: опера, в которой каждая нота - на вес золота и каждый такт - абсолютное совершенство, должна быть созвучна с сегодняшним днём. Ведь проблемы современны.

"Театр не может быть вчерашним. Театр - в отличие от музея - вещь, которая происходит здесь и сейчас. Зрители в зале должны понимать, что это история про людей", - подчеркивает Исаакян.

Это режиссерский дебют на сцене Большого. И воплощение давней мечты. Благодаря творческой энергии талантливой команды солистов Большого театра, а также приглашенных мастеров - дирижера Эдуарда Топчана и художника-постановщика Алексея Трегубова - "Луиза Миллер" впервые за последние 150 лет звучит на московской сцене.

Это не самая популярная опера композитора, хотя и открывает эпоху великого Верди. Она стала предтечей самой исполняемой на планете "Травиаты", есть параллели с "Трубадуром", неуловимое сходство в интонации дуэтов из "Риголетто". И таких перекличек множество.

"Даже музыкально дуэт Луизы с отцом очень похож на дуэт Джильды с Риголетто. Очень. Так как "Луиза Миллер" была написана раньше, чем "Риголетто", соответственно, мы предполагаем, что сам Верди забрал некоторые собственные идеи", - отметила Анна Аглатова, исполнительница партии Луизы.

Сложнейшая для исполнителя опера, как говорят создатели, требует отделки. Потому что в каждого героя Верди заложил свою музыкальную интерпретацию.

Накал страстей, любовь, долг, смерть... По тонкости и психологизму сюжета, мощи музыкального языка "Луиза Миллер" стоит в одном ряду с другими оперными хитами Верди. Чтобы удостовериться - достаточно прийти в Большой театр.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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