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Песков указал на рост вовлеченности Запада в конфликт на Украине

13:57
  • среда
  • 24 мая 2023

Продолжается накачка Украина западным оружием

Продолжает расти прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Такое заявление в среду, 24 мая, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экс-советник Пентагона: Запад больше не верит в победу Киева в конфликте

Представитель Кремля заявил, что для Москвы "не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение ВСУ", а также то, что эта техника используется против российских военных.

Песков подчеркнул, что в Кремле негативно реагируют на заявления Киева о намерении дестабилизировать обстановку в приграничных российских регионах, однако "в рамках специальной военной операции ведется очень сложная и напряженная работа", которую выполняют и военные, и пограничники, и спецслужбы России, сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что возможные поставки вооружений третьими странами России неприемлемы, поскольку могут быть приравнены к участию в конфликте. Дипломат подчеркнул, что это чистосердечное признание прямого участия Запада в конфликте на Украине.

В российском МИД указывали, что Москва практически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному конгломерату. В этом противостоянии Украине отведена роль плацдарма, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений.

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