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Подведены итоги шестого сезона олимпиады студентов "Я - профессионал"

14:54
  • среда
  • 24 мая 2023

Было получено рекордное количество заявок на участие

Итоги шестого сезона всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" подвели сегодня на пресс-конференции в Москве, передает "ТВ Центр".

В этот раз было получено рекордное количество заявок на участие - почти 700 тысяч. Талантливые и целеустремлённые молодые люди из разных регионов демонстрировали знания и навыки по 70 разным направлениям.

Олимпиада - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Уникальных участников за 6 лет - уже больше миллиона российских студентов. Мы можем сказать, что вырастили целое поколение. Дипломантами стали 3938 человек", - сообщила Валерия Касамара, руководитель олимпиады "Я - профессионал".

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