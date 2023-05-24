В Кремле прокомментировали процесс передачи "Троицы" РПЦ

Икону было решено перенести из музея в церковь

Кремль обсудит с экспертами вопросы, связанные со сроками передачи иконы Андрея Рублева "Святая Троица" из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в среду, 24 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что "тема очень серьезная, и, конечно, будем выяснять детали". При этом он уточнил, что до подписания главой государства указал о передаче "Троицы" РПЦ в Кремль не поступали экспертные заключения относительно состояния иконы, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин распорядился передать икону "Троица" Андрея Рублева РПЦ. Образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, затем икону отвезут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Дмитрий Песков отмечал, что "эта икона является большой святыней, укрывать которые в фондах музеев не совсем отвечает чаяниям".

При этом экспертная комиссия, собравшаяся в Третьяковке 23 мая, пришла к выводу, что "из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений" икону "Святая Троица" пока нельзя выносить из музея, где для нее созданы надлежащие условия.

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