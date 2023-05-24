Wildberries объяснил платный возврат борьбой с шопоголиками

Ретейлер не взимает деньги за возврат брака

Российский маркетплейс Wildberries практикой платного возврата борется с теми, кто страдает зависимостью от импульсивных покупок.

Об этом в среду, 24 мая, заявила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

"Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. <…> А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики", - сообщила она на полях Евразийского экономического форума (цитата по ТАСС).

Бакальчук подчеркнула, что ретейлер не требует средств за возврат некачественных товаров.

"Мы сейчас допиливаем инструмент, когда деньги будут возвращаться сразу", - добавила генеральный директор компании.

В апреле Подольский городской суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров Wildberries. Иск подал Роспотребнадзор. Маркетплейс планировал оспорить решение суда.

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