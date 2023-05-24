Совфед одобрил денонсацию ДОВСЕ

Решение принято единогласно

Совет Федерации проголосовал за закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Решение принято единогласно на заседании 24 мая, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Ранее за денонсацию Договора единогласно проголосовали депутаты Государственной думы.

Договор касался ограничения количества обычных вооружений - танков, боевых бронемашин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов.

Документ был подписан в Париже в 1990 году между 16-ю странами НАТО и шестью станами Организации варшавского договора (ОВД). После прекращения существования ОВД некоторые бывшие страны договора вошли в НАТО, равновесие вооружений нарушилось.

В 1999 было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, но ни одна страна НАТО его не ратифицировала. В 2007 году Россия приостановила участие в договоре.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"