В Крыму национализировали квартиру Зеленских

Недвижимость расположена на берегу Черного моря

Госсовет Крыма национализировал имущество украинских олигархов, а также недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского.

"За" единогласно проголосовали все 57 депутатов Госсовета, передает РИА Новости.

"Конечно, для него (Зеленского – прим. ред.) это не особо заметная потеря", - сообщил в своем telegram-канале глава Госсовета республики Владимир Константинов.

Квартира в поселке Ливадия в Ялтинском районе на Южном берегу принадлежит жене Зеленского Елене. О существовании квартиры стало известно во время президентской компании 2019 года. Как утверждала пресс-служба Зеленского, квартира куплена в 2013 году, еще до воссоединения полуострова с Россией, за нее уплачены все налоги, и она официально задекларирована.

Дом находится в 50 метрах от Ливадийского дворца, квартире три комнаты. С балкона открывается прекрасный вид на море и горы. У ЖК есть отдельный въезд, подземная парковка.

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