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Шойгу пообещал жесткую реакцию на попытки вторжения ВСУ в Россию

14:19
  • среда
  • 24 мая 2023

Министр прокомментировал атаку украинской ДРГ в Белгородской области

Россия будет реагировать оперативно и предельно жестко на действия киевского режима, подобные атаке диверсантов на Белгородскую область. Об этом в среду, 24 мая, предупредил российский министр обороны Сергей Шойгу.
Видео уничтожения диверсантов в Белгородской области

Генерал армии подтвердил, что в результате ударов по формированиям, которые вторглись на территорию России, было убито более 70 националистов и уничтожена автомобильная и бронетанковая техника.

Участие в операции принимала авиация, артиллерия и подразделения прикрытия Государственной границы Западного военного округа ВС России, цитирует Шойгу "Интерфакс".

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Через сутки Минобороны России заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. При этом один мирный житель погиб, более десяти человек получили ранения.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев категорически отверг попытки Киева убедить мир в непричастности к деятельности ДРГ, заявив, что это "абсолютное вранье". Диверсантов, атакующих мирных жителей, нужно уничтожать, "как крыс", даже в плен не брать, подчеркнул политик.

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