Валерий Кипелов стал заслуженным артистом России

Музыкант известен как один из основателей и первый вокалист рок-группы "Ария"

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту Валерию Кипелову. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду, 24 мая, сообщает ТАСС.

Валерий Кипелов — рок-музыкант, автор и исполнитель песен. Известен как один из основателей и первый вокалист рок-группы "Ария" (с 1985 по 2002 год). С 2002 года возглавляет собственную группу "Кипелов", в которую также перешли из "Арии" гитарист Сергей Терентьев и барабанщик Александр Манякин.

64-летний Кипелов продолжает активную творческую деятельность и дает концерты, в июне, в частности, запланированы его выступления в Екатеринбурге и Москве.

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