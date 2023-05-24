ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Валерий Кипелов стал заслуженным артистом России

14:38
  • среда
  • 24 мая 2023

Музыкант известен как один из основателей и первый вокалист рок-группы "Ария"

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту Валерию Кипелову. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду, 24 мая, сообщает ТАСС.

Валерий Кипелов — рок-музыкант, автор и исполнитель песен. Известен как один из основателей и первый вокалист рок-группы "Ария" (с 1985 по 2002 год). С 2002 года возглавляет собственную группу "Кипелов", в которую также перешли из "Арии" гитарист Сергей Терентьев и барабанщик Александр Манякин.

64-летний Кипелов продолжает активную творческую деятельность и дает концерты, в июне, в частности, запланированы его выступления в Екатеринбурге и Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Валерий Кипелов
Валерий Кипелов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.