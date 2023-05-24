Пришедшие на пункт отбора контрактники рассказали о желании служить в зоне проведения СВО

"Все только за"

Будущие контрактники рассказали журналистам о своей мотивации отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). По их словам, решение отправиться служить в войсках находит полное понимание и одобрение у родственников и близких.

"Абсолютно положительно отнеслись к решению вернуться на службу, что жена, что мать, что отец – все только за", - сказал один из будущих контрактников.

По словам другого, он хочет на деле поддержать своих коллег, также проходящих службу в зоне СВО.

"У меня есть мои коллеги по работе, кто ранее ушел волонтерами, в Донецкой народной республике они служат. Мы поддерживаем связь, соответственно, хочу к ним", - рассказал он.

Еще один будущий контрактник также рассказал о своем решении встать плечом к плечу со своими друзьями, находящимися в действующих войсках.

"Долго думал, решил пойти, потому что мои друзья там. Есть хорошие выплаты и соцпакет, для семьи все это очень полезно", - сказал он.

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