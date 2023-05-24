Вашингтон не контролирует, куда попадает поставляемое Киеву оружие

Госдепартаменту США следовало бы обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок. Такое заявление сделала в среду, 24 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница прокомментировала обвинения США в адрес российской ЧВК "Вагнер" о том, что она якобы негласно закупает оружие в Мали, а затем применяет его в боевых действиях на Украине.

Захарова указала, что Госдепартаменту нужно вместо вбросов заняться "очень конкретной предметной темой, связанной с оружием, а именно с бесконтрольными поставками, которые они по линии своих структур осуществляют в регион под предлогом помощи киевскому режиму".

Это оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты, цитирует представителя МИД России РИА Новости.

Российский постпред при ООН Василий Небензя пытался обратить внимание мирового сообщества на "расползание по всему миру оружия, поставляемого Украине". Ситуация уже настолько вышла из-под контроля, что вооружения, предназначенные для Киева, всплывают на черном рынке не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке.

Между тем британские власти признали случаи перепродажи на черном рынке оружия, которое Запад поставляет украинской армии. Министр по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что большинство снарядов и техники до адресата дошли, но, очевидно, сопутствующие риски списывать со счетов не нужно.

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