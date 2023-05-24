ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД предложил США разобраться с утечкой американского оружия на черный рынок

15:06
  • среда
  • 24 мая 2023

Вашингтон не контролирует, куда попадает поставляемое Киеву оружие

Госдепартаменту США следовало бы обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок. Такое заявление сделала в среду, 24 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Члены ЕС выставили счета на 10 млрд евро за поставки оружия Украине
Боррель пообещал Киеву еще больше вооружений

Чиновница прокомментировала обвинения США в адрес российской ЧВК "Вагнер" о том, что она якобы негласно закупает оружие в Мали, а затем применяет его в боевых действиях на Украине.

Захарова указала, что Госдепартаменту нужно вместо вбросов заняться "очень конкретной предметной темой, связанной с оружием, а именно с бесконтрольными поставками, которые они по линии своих структур осуществляют в регион под предлогом помощи киевскому режиму".

Это оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты, цитирует представителя МИД России РИА Новости.

Российский постпред при ООН Василий Небензя пытался обратить внимание мирового сообщества на "расползание по всему миру оружия, поставляемого Украине". Ситуация уже настолько вышла из-под контроля, что вооружения, предназначенные для Киева, всплывают на черном рынке не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке.

Между тем британские власти признали случаи перепродажи на черном рынке оружия, которое Запад поставляет украинской армии. Министр по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что большинство снарядов и техники до адресата дошли, но, очевидно, сопутствующие риски списывать со счетов не нужно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Продажа оружия
Продажа оружия
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.