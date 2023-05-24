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Россия отвергла расширение списка товаров и портов в рамках зерновой сделки

15:20
  • среда
  • 24 мая 2023

Москва согласилась продлить соглашение еще на два месяца

О расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может. Такое заявление сделала в среду, 24 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Она подчеркнула, что российские официальные лица неоднократно доводили свою позицию по этому вопросу до других участников соглашения, сообщает ТАСС.

17 мая российский МИД подтвердил, что Москва согласилась на пролонгацию черноморской продовольственной инициативы на два месяца. При этом Россия потребовала в кратчайшие сроки устранить недочеты в реализации сделки, касающиеся экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об отказе ЕС переподключать российские банки к международной системе SWIFT, хотя это является одним из условий продолжения сделки, заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш столкнулся с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке. Это осложняет весь процесс.

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