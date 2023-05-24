Главком ВСУ получил тяжелую травму после российского удара

Продолжать работу Залужный не сможет

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара.

Как сообщил источник РИА Новости, это произошло вначале мая после удара ВС России по командному пункту под Херсоном.

После ранения Залужному сделали трепанацию черепа в киевском военном госпитале. Согласно прогнозам, главком ВСУ будет жить, но исполнять свои обязанности на посту не сможет.

Валерий Залужный почти месяц не появлялся на публике. 10 мая он пропустил заседание Военного комитета НАТО. Тогда поползли слухи о том, что главнокомандующий ранен или даже убит.

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