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Главком ВСУ получил тяжелую травму после российского удара

15:08
  • среда
  • 24 мая 2023

Продолжать работу Залужный не сможет

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара.

Как сообщил источник РИА Новости, это произошло вначале мая после удара ВС России по командному пункту под Херсоном.

После ранения Залужному сделали трепанацию черепа в киевском военном госпитале. Согласно прогнозам, главком ВСУ будет жить, но исполнять свои обязанности на посту не сможет.

Валерий Залужный почти месяц не появлялся на публике. 10 мая он пропустил заседание Военного комитета НАТО. Тогда поползли слухи о том, что главнокомандующий ранен  или даже убит.

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Валерий Залужный
Валерий Залужный
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