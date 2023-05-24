Семьям погибших в зоне СВО спасателей выплатят 5 миллионов рублей

Указ подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин установил выплаты семьям сотрудников МЧС, погибших при исполнении обязанностей в зоне специальной военной операции. Указ касается также семей спасателей, которые пострадали во время работы в зоне СВО и скончались в течение года после ранения.

"Членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях", - говорится в указе президента.

В документе отмечается, что речь идет о военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы и работниках МЧС, которые выполняли свои обязанности на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины в период СВО, передает ТАСС.

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