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Путин: многие страны берут курс на укрепление национального суверенитета

17:43
  • среда
  • 24 мая 2023

Президент выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума

На международной арене большинство согласно с подходами России к построению более справедливой архитектуры экономических отношений в мире. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума в Москве.

Как подчеркнул президент, все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития.

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Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума
Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума
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