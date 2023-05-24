Путин: многие страны берут курс на укрепление национального суверенитета

Президент выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума

На международной арене большинство согласно с подходами России к построению более справедливой архитектуры экономических отношений в мире. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума в Москве.

Как подчеркнул президент, все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития.

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