В московских школах продолжаются последние звонки

11-классников ожидают экзамены

Во всех регионах продолжаются последние звонки. Единой даты не было - когда именно отмечать, школы решали сами. Праздник очень трогательный, волнительный и радостный. Для 11-классников звучат напутственные слова от учителей и родителей, пожелания успеха и удачи. Это еще не прощание со школой — впереди экзамены. А пока торжественная атмосфера, но в каждом учебном заведении она своя.

Когда до взрослой жизни остается сделать всего один шаг, мир вокруг меняется. Для выпускников пока почти неуловимо. Красивые, улыбчивые, подтянутые - радуются последнему звонку, как дети.

О родной гимназии готовы рассказывать часами. О том, что её не зря называют классической. Ведь образование здесь дают универсальное, профессионализм педагогов непререкаем, а возможности выпускников - почти безграничны. Детей учат не просто понимать окружающий мир, но и умело его исследовать. А еще это по-настоящему теплый дом и очень крепкая дружба.

"Да, мы очень дружные. Мы почти никогда не спорим. Я думаю, в этом и вся суть", - говорит Максим Румянцев, ученик 11-го класса ГБОУ "Школа № 1514".

"Доверие, которое педагоги оказывают нам. Открытость и любовь, которую мы получаем от них", - сказала ученица Вероника Клементьева. "Секрет нашей гимназии в том, что мы дружные, мы умные и ответственные", - говорит другая ученица.

Учителя сегодня тоже испытывают сильные эмоции. Они так много дали этим детям, полюбили каждого. Им так не хочется их отпускать, а надо. Поэтому и пожелания очень личные.

"Чтобы те искренние эмоции, которые они дарили в начальной школе, не забывались и сохранились на всю их долгую взрослую жизнь", - сказала преподаватель начальных классов Вероника Тюпцева.

"Выпускники яркие, неординарные, очень много талантливых детей", - говорит завуч учебного заведения Екатерина Клепалова.

Родители в талантах своих детей не сомневаются. К тому же, они не менее дружны между собой. И очень эмоциональны. У многих мам слезы наворачиваются, когда вспоминают первые дни учебы. И то, как им в результате повезло.

"Так быстро пролетели эти года - 11 лет - что не верится. Что вот буквально недавно за ручку вели в первый класс, а уже выпускаем", - поделилась мама одного из выпускников Регина Бектемирова.

"Им дают возможность творчески себя проявить, выбрать какие-то направления, которые им интересны", - отметил отец 11-классника Олег Мамаев.

"У нас в классе несколько победителей Всероса - по математике, по экономике. Так что ребята доказывают сами себе, что если хочешь делать что-то хорошо, то ты можешь это делать", - говорит отец одной из учениц Владимир Мамакин.

Побед у выпускников действительно много. На всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, во время математических боёв, межгимназических конференций и гуманитарных практик.

"Последний звонок - это первый шаг во взрослую жизнь. Мне хотелось бы пожелать вам, чтобы этот шаг вы сделали уверенно. Удачи вам на экзаменах. С праздником!" – сказала директор ГБОУ "Школа №1514" Анна Белова.

Здесь и успехам радуются сообща, и гимн любимой школы поют все вместе. К последнему звонку выпускники готовились тщательно. Каждому классу важно, чтобы выступление не просто запомнилось, а стало признанием в любви к гимназии. Научившей верить в свои силы и мечты.

"Мне кажется, самое главное в жизни - просто быть счастливым. Но тоже хотелось бы реализоваться как личность", - говорит ученица Екатерина Мамакина.

"Очень много людей, которые заканчивают эту школу, приводят сюда своих детей, своих младших братьев и сестёр. Поэтому наша школа - это как настоящая семья. И атмосфера тут невероятная", - отметил ученик Даниил Дорохов.

И последний звонок тут тоже замечательный. Не зря так много говорят о высоком московском стандарте образования. Он именно такой - высокий, человечный и очень душевный.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"