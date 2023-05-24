ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прокурор запросил 6 лет колонии для пилота SSJ-100 из-за пожара в 2019 году

15:39
  • среда
  • 24 мая 2023

Самолет вспыхнул при посадке в аэропорту Шереметьево

Государственное обвинение определилось с мерой наказания для Дениса Евдокимова — командира лайнера SSJ-100, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

В ходе заседания Химкинского городского суда Московской области в среду, 24 мая, прокурор попросил суд признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщает ТАСС.

5 мая 2019 года лайнер, следовавший из Москвы в Мурманск, через полчаса после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. При заходе на вынужденную посадку самолет получил повреждения, разлилось топливо, на борту начался пожар. Выбраться из горящего воздушного судна удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Остальные 40 пассажиров и один член экипажа погибли.

Следствие считает, что эта трагедия стала следствием ошибок командира воздушного судна Дениса Евдокимова, который управлял воздушным судном с нарушением установленных правил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Авария SSJ-100
Авария SSJ-100
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.