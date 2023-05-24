Прокурор запросил 6 лет колонии для пилота SSJ-100 из-за пожара в 2019 году

Самолет вспыхнул при посадке в аэропорту Шереметьево

Государственное обвинение определилось с мерой наказания для Дениса Евдокимова — командира лайнера SSJ-100, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

В ходе заседания Химкинского городского суда Московской области в среду, 24 мая, прокурор попросил суд признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщает ТАСС.

5 мая 2019 года лайнер, следовавший из Москвы в Мурманск, через полчаса после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. При заходе на вынужденную посадку самолет получил повреждения, разлилось топливо, на борту начался пожар. Выбраться из горящего воздушного судна удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Остальные 40 пассажиров и один член экипажа погибли.

Следствие считает, что эта трагедия стала следствием ошибок командира воздушного судна Дениса Евдокимова, который управлял воздушным судном с нарушением установленных правил.

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