Ошибкой было бы считать, что Россию ослабил конфликт на Украине

Недооценивать Россию не следует, это грозит неприятными неожиданностями. Такое заявление сделала в среду, 24 мая, министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

По словам политика, "международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию и что она больше не в состоянии преподнести новые стратегические сюрпризы", сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Евросоюзом одиннадцатого пакета санкций против России будет противоречить здравому смыслу, исходя из неэффективности предыдущих пакетов. Санкционная политика Европейского союза в нашем понимании просто не работает, подчеркнул политик.

Западные СМИ также указывали, что, по плану США и Евросоюза, "Москва должна была капитулировать от разорения", однако эти ожидания не оправдались, а Вашингтон и Брюссель оказались в ловушке, куда их загнало преувеличенное чувство собственного величия.

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