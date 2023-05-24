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Здание театра Et Cetera горит в Москве

15:57
  • среда
  • 24 мая 2023

Из здания самостоятельно выбрались 50 человек

Пожар в здании популярного театра Et Cetera в Красносельском районе Москвы. Сообщается об одном пострадавшем.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС, информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 10:13. Эпицентр возгорания находился в подсобном помещении на пятом этаже семиэтажного здания. К моменту прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", в результате возгорания в здании театра пострадал один человек. Это сотрудник МЧС, который во время тушения пожара надышался угарным газом.

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