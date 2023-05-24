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Российских журналистов обстреляли возле КПП Грайворон под Белгородом

16:27
  • среда
  • 24 мая 2023

ВСУ открыли огонь из миномета

Группа российских журналистов, работавших возле КПП "Грайворон" в Белгородской области, попала под обстрел с украинской стороны. Корреспондент РИА Новости сообщил о взрыве, который прогремел примерно в 100 метрах от представителей СМИ.

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Корреспонденты телеграм-каналов, в свою очередь, утверждают, что ВСУ вели обстрел из миномета. На опубликованном видео слышен громкий звук взрыва. Пострадавших нет.

Некоторые военкоры сообщили, что было два взрыва. Они утверждают, что по журналистам били прицельно. К счастью, все сотрудники СМИ живы и в безопасности, пострадавших нет.

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