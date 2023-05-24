ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В креативных сферах Москвы работает более 100 тыс. предпринимателей

16:35
  • среда
  • 24 мая 2023

Московские художники могут бесплатно представить свои работы на главных арт-событиях города

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о поддержке городских предпринимателей творческих профессий. Так, выручка компаний креативной сферы в Москве за три года выросла почти в полтора раза.

Отмечается, что в столице в настоящий момент уже более 100 тысяч креативных предпринимателей. "Они занимаются промышленным дизайном, моделированием и производством одежды, разрабатывают программное обеспечение и видеоигры, печатают книги, создают кино, музыку, произведения архитектуры", - сообщил Собянин.

Мэр рассказал, что московские художники могут бесплатно представить свои работы на главных арт-событиях города. Также для предпринимателей действуют льготные кредиты на инвестиционные цели и субсидии на обучение работников.

"Дизайнеры из мира моды могут продавать свою продукцию на льготных условиях в универмаге "Телеграф" и на маркетах под эгидой Московской недели моды", - отметил Собянин.

16 мая Собянин рассказал о развитии программы грантовой поддержки производственных предприятий. Было отмечено, что первые в этом году 46 компаний получат гранты на покупку и лизинг оборудования.

Ранее сообщалось, что в столице получатели грантов на патенты создают уникальное медицинское и промышленное оборудование.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Креативные предприниматели
Креативные предприниматели
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.