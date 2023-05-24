Собянин: В креативных сферах Москвы работает более 100 тыс. предпринимателей

Московские художники могут бесплатно представить свои работы на главных арт-событиях города

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о поддержке городских предпринимателей творческих профессий. Так, выручка компаний креативной сферы в Москве за три года выросла почти в полтора раза.

Отмечается, что в столице в настоящий момент уже более 100 тысяч креативных предпринимателей. "Они занимаются промышленным дизайном, моделированием и производством одежды, разрабатывают программное обеспечение и видеоигры, печатают книги, создают кино, музыку, произведения архитектуры", - сообщил Собянин.

Мэр рассказал, что московские художники могут бесплатно представить свои работы на главных арт-событиях города. Также для предпринимателей действуют льготные кредиты на инвестиционные цели и субсидии на обучение работников.

"Дизайнеры из мира моды могут продавать свою продукцию на льготных условиях в универмаге "Телеграф" и на маркетах под эгидой Московской недели моды", - отметил Собянин.

16 мая Собянин рассказал о развитии программы грантовой поддержки производственных предприятий. Было отмечено, что первые в этом году 46 компаний получат гранты на покупку и лизинг оборудования.

Ранее сообщалось, что в столице получатели грантов на патенты создают уникальное медицинское и промышленное оборудование.

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