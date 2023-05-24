Теплый прием Мишустина в Китае встревожил Запад

Столица КНР приветствовала Михаила Мишустина российскими флагами

Москва и Пекин уверенно движутся к достижению стратегических целей. А вот Запад, который цепляется за былое господство, в своих попытках обречен на провал. Это подтвердили во время встречи Си Цзиньпин и Михаил Мишустин. Также глава российского кабмина в заключительный день визита в КНР провёл переговоры и со своим коллегой премьером Госсовета Ли Цяном. В том числе обсудили перспективные направления в торгово-экономическом сотрудничестве.

Прилететь в Китай главу российского правительства Си Цзиньпин пригласил лично. Причем, просил это сделать как можно скорее. Одно только это - свидетельство тёплых отношений между двумя странами. А вот еще один знак особого уважения: лидер КНР приветствует Михаила Мишустина. Хотя с точки зрения дипломатических протоколов такие визиты могут быть ограничены премьерскими встречами. Крепкое рукопожатие, длящееся дольше, чем требуется для сьемки - еще один штрих дружеской атмосферы. А привет и наилучшие пожелания, переданные Си Цзиньпину от Владимира Путина, звучат как послание недружественным, в отличие от Китая, нам государствам.

"Принятые по итогам переговоров в Кремле судьбоносные решения вызвали широкий резонанс во всём мире. Они символизируют единство подходов России и Китая по всем ключевым вопросам глобальной повестки. Подтверждаю нашу совместную решимость укреплять многополярное устройство современного мира, которое построено на уважении суверенитета, верховенстве международного права и невмешательстве во внутренние дела государств", - отметил Мишустин.

"Передайте, пожалуйста, мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину. Китай готов продолжать взаимодействовать с Россией на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга. Пекин стремится к укреплению сотрудничества с Москвой на разных площадках, в том числе в ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и G20", - заявил Си Цзиньпин.

В Поднебесной все еще опасаются коронавируса. Поэтому обе делегации и весь обслуживающий персонал в масках. Но Мишустин и Си Цзиньпин и здороваются за руку, и общаются без лишних барьеров. Которые по максимуму должны быть устранены и в отношениях двух стран, будь то визы или торговля без препятствий. За этим Мишустин и прибыл в КНР: наладить на межправительственном уровне с новым премьером Госсовета Китая исполнение решений, принятых между лидерами двух стран в Москве.

В Пекине нашему главе кабмина организовали встречу, достойную уровня главы государства. Столица КНР приветствовала Михаила Мишустина российскими флагами. Их вывесили в центре города в районе Дома народных собраний. Где председателя российского правительства ждал премьер Госсовета Китая Ли Цян. Здесь делегации обеих стран были представлены друг другу в ходе торжественной встречи. На площади перед зданием выстроили почётный караул. Оркестр исполнил гимны России и КНР под залпы орудий.

В Пекине у Мишустина не менее насыщенная программа, чем накануне в Шанхае. Но если там говорили больше о торговле и инвестициях, то здесь - и об экономике, и о глобальной политике. Взаимные цели двух стран: увеличение товарооборота до 200 миллиардов долларов в год, расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание - взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве. КНР становится главным потребителем наших энергоресурсов.

Но Китай для России не просто крупнейший торговый партнёр, но и надежный союзник в противостоянии внешним вызовам и угрозам. Пекин солидарен с Москвой и считает, что дружить нужно не против кого-то, а ради взаимных интересов и на равных.

"Сегодня отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Они характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усилившейся турбулентностью на международной арене, незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада. Как говорят наши китайские друзья: "Единство позволяет свернуть горы", - сказал Мишустин.

По итогам двусторонних переговоров в Китае подписаны 5 важных документов. В том числе протокол о фитосанитарных требованиях к нашим зерну и лекарственному сырью. Это необходимо для упрощения экспорта в КНР. Более 70 процентов взаиморасчетов с которой теперь ведутся в национальных валютах -рублях и юанях.

Но самая главная договоренность - о твердой поддержке Пекином Москвы. Именно поэтому визит Мишустина в Китай встревожил западную прессу не меньше, чем мартовские переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Агентство Associated Press открыто упрекает Пекин в том, что тот в противовес санкциям укрепляет связи с Москвой и хочет положить конец украинскому конфликту. А CNN сокрушается, что российская экономика не только не рухнула, но и вышла на рекордный товарооборот с Китаем. А то, что она его еще и наращивает, для западной прессы как удар ниже пояса.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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