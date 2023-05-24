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В Эр-Рияде обсудили сотрудничество России и Саудовской Аравии в правоохранительной сфере

18:13
  • среда
  • 24 мая 2023

Владимир Колокольцев ознакомился с работой местных подразделений

В среду в Эр-Рияде обсуждали сотрудничество России и Саудовской Аравии в правоохранительной сфере. Там с визитом находится глава российского МВД Владимир Колокольцев.

Он ознакомился с работой подразделений Министерства внутренних дел королевства. В том числе увидел работу Национального центра операций по обеспечению безопасности во всех регионах Саудовской Аравии.

Также подразделение координирует действия профильных служб и компетентных государственных органов при возникновении чрезвычайных ситуаций. Владимир Колокольцев побывал в Главном паспортном управлении. Его сотрудники контролируют вопросы мигрантов.

Министр посетил специализированное военное учебное заведении полиции. Там проходят подготовку и повышение квалификации представители органов безопасности и гражданских государственных учреждений.

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Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев
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