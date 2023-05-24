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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

18:23
  • среда
  • 24 мая 2023

Президент преподнес главе РПЦ букет белых роз

Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Президент преподнес главе РПЦ букет белых роз и поблагодарил за служение и помощь народу и государству.

"Вы многое делаете для укрепления непреходящих ценностей православия, вносите весомый вклад в поддержание гражданского мира, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, направляете свои усилия на сбережение нашего уникального исторического, культурного наследия", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства
Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства
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