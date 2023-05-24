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Запад столкнулся с проблемами в поиске наемников для ВСУ

17:06
  • среда
  • 24 мая 2023

Кандидатов отпугивает жесткий характер военных действий

Запад ищет наемников для участия в украинском конфликте на нетрадиционных направлениях. Рекрутинговые центры столкнулись с проблемами из-за больших потерь среди солдат удачи из европейских стран, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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По словам Мирошника, кандидатов отпугивает очень жесткий характер военных действий на Украине и большое число погибших солдат удачи. Потоки белых наемников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякают, украинское направление пользуется дурной славой – оттуда часто в гробах возвращаются. В результате рекрутерам приходится искать боевиков не на самых традиционных направлениях.

Для участия в вероятном украинском контрнаступлении в Лондоне ищут наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Посольства и консульства Украины, практически открыто работающие в формате рекрутинговых центров, уже не дают эффекта - потому и готовы брать кого угодно в ожидании массового кровопролития, приводит слова Мирошника РИА Новости.

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