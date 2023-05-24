ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский корабль отразил атаку украинских катеров в районе Босфора

17:27
  • среда
  • 24 мая 2023

"Иван Хурс" охраняет газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток"

Корабль "Иван Хурс" Черноморского флота России отразил атаку украинских беспилотных катеров в районе пролива Босфор. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ предприняли попытку атаки в 5:30 утра.

ВС России сорвали три атаки штурмовых подразделений боевиков
Возбуждено дело после атаки украинских боевиков на Белгородскую область

"Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор", - заявил генерал на брифинге.

Конашенков уточнил, что "Иван Хурс" обеспечивает безопасность газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики. Мероприятия по защите подобных объектов введены после теракта26 сентября 2022 года на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

По предварительным данным, беспилотники были запущены с торгового судна. Предполагается, что Украина использовала для атаки коридор, предоставленный Россией в рамках зерновой сделки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Корабль "Иван Хурс" ВМФ России
Корабль "Иван Хурс" ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.