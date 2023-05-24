Российский корабль отразил атаку украинских катеров в районе Босфора

"Иван Хурс" охраняет газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток"

Корабль "Иван Хурс" Черноморского флота России отразил атаку украинских беспилотных катеров в районе пролива Босфор. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ предприняли попытку атаки в 5:30 утра.

"Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор", - заявил генерал на брифинге.

Конашенков уточнил, что "Иван Хурс" обеспечивает безопасность газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики. Мероприятия по защите подобных объектов введены после теракта26 сентября 2022 года на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

По предварительным данным, беспилотники были запущены с торгового судна. Предполагается, что Украина использовала для атаки коридор, предоставленный Россией в рамках зерновой сделки.

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